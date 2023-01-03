الأمم المتحدة تبحث الوضع فى الصين بعد تزايد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى جنيف، أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين أن العلماء الصينيين قد تمت دعوتهم للمشاركة فى اجتماع المجموعة الاستشارية الفنية بشأن كورونا -بحسب بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكترونى.

وتم تشكيل مجموعة الخبراء المكونة من 30 شخصا فى يونيو 2020 لتقديم المشورة لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بشأن طفرات فيروس كورونا ومتغيراته وكان آخر اجتماع للمجموعة فى أكتوبر.

وفى بيان سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تمت دعوة العلماء الصينيين لتقديم بيانات مفصلة عن التسلسل الفيروسى إلى اجتماع الخبراء فى مقر منظمة الصحة العالمية فى جنيف.

يأتى هذا التطور فى أعقاب لقاء "رفيع المستوى" يوم الجمعة الماضى بين منظمة الصحة العالمية ومسؤولى الصحة الصينيين، الذين طلب منهم مشاركة المزيد من المعلومات حول استراتيجية فيروس كورونا فى الصين.

ودعت منظمة الصحة العالمية الصين على وجه الخصوص إلى تعزيز تتبع التسلسل الفيروسى والإدارة السريرية وتقييم تأثير تفشى كورونا.

وفى تغريدة ليلة الجمعة الماضية، قال المدير العام لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فريقه "شدد مرة أخرى على أهمية الشفافية والمشاركة المنتظمة للبيانات لصياغة تقييمات دقيقة للمخاطر".

وبالإضافة إلى تقديم دعم منظمة الصحة العالمية فى هذه المجالات، عرضت منظمة الصحة العالمية أيضا المساعدة فى مواجهة حالة التردد لأخذ اللقاحات فى الصين فى الوقت الذى تخلت الصين فيه عن سياسة "صفر كورونا".

وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية المراقبة ونشر البيانات فى الوقت المناسب لمساعدة الصين والمجتمع العالمى على صياغة تقييمات دقيقة للمخاطر.