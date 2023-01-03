كامالا هاريس تصبح أول امرأة أمريكية تترأس افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ

جدة - نرمين السيد - ترأّست نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس اليوم الثلاثاء افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ الأمريكى لتصبح أول امرأة تقوم بذلك فى الولايات المتحدة، وذلك خلال مراسم أداء قسم الأعضاء الجدد.





وحسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، فقد أدارت هاريس حلف اليمين الدستورية للأعضاء بما فى ذلك أداء اليمين من جانب 4 أعضاء فى مجلس الشيوخ فى وقت واحد، مشيرة إلى أنها رحّبت بالنواب الجمهوريين أيضاً ومن بينهم السيناتور إريك شميت، وتشاك شومر، وتيم سكوت، وجون ثون قائلة إن "هذا هو جمال ديمقراطيتنا".

وأدى مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم اليمين الدستورية شاملاً جميع أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وأعيد انتخابهم خلال انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر الماضى.

ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله إن "اليوم يمثل بداية الاجتماع رقم 118، إنها بداية فصل جديد".

وأضاف شومر "هذه الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تبدأ العام الجديد فى وضع أقوى مما توقعه أى شخص على الإطلاق، وإن أمامنا الكثير من التحديات لكن هذه الغالبية مستعدة لمواجهتها".

يُشار إلى أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية ضئيلة بنسبة 51-49 على الجمهوريين فى المجلس خلال الانتخابات النصفية الأخيرة.