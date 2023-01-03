وحسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، فقد أدارت هاريس حلف اليمين الدستورية للأعضاء بما فى ذلك أداء اليمين من جانب 4 أعضاء فى مجلس الشيوخ فى وقت واحد، مشيرة إلى أنها رحّبت بالنواب الجمهوريين أيضاً ومن بينهم السيناتور إريك شميت، وتشاك شومر، وتيم سكوت، وجون ثون قائلة إن "هذا هو جمال ديمقراطيتنا".
وأدى مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم اليمين الدستورية شاملاً جميع أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم وأعيد انتخابهم خلال انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر الماضى.
ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قوله إن "اليوم يمثل بداية الاجتماع رقم 118، إنها بداية فصل جديد".
وأضاف شومر "هذه الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تبدأ العام الجديد فى وضع أقوى مما توقعه أى شخص على الإطلاق، وإن أمامنا الكثير من التحديات لكن هذه الغالبية مستعدة لمواجهتها".
يُشار إلى أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية ضئيلة بنسبة 51-49 على الجمهوريين فى المجلس خلال الانتخابات النصفية الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كامالا هاريس تصبح أول امرأة أمريكية تترأس افتتاح اجتماع مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.