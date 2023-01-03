الملك يوجه الحكومة لتجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:09 مساءً - دوت الخليج :- وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.

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