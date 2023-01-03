نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي 2023 بالعراق والفئات المعفاة من الرسوم في المقال التالي
رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي للتسجيل في الضمان الصحي الذي تم إطلاقه من الحكومة العراقية . ذلك البرنامج هدفه الرئيسي شمول المواطنين في العراق بالضمان الصحي . كما أن استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 التي أطلقت أخيراً وفقاً للقانون الصادر في عام 2022 بعد أن واجه العديد من الطعون داخل المحكمة الاتحادية . مما أنعكس علي تأخير تنفيذ تسجيل استمارة الضمان الصحي وأخيراً تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في الضمان الصحي . كما متوقعاً أن يتم تسجيل عدد 230 إلي 300 ألف مواطن خلال هذا العام . وعبر السطور القادمة من المقال من “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل التسجيل في الضمان الصحي 2023 .
رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي 2023 العراق
عبر موقع تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق يتم التسجيل لكافة المواطنين كما جاء ضمن تصريحات السيد . وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي بأنه تم السماح مؤخراً بشأن . استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 وفقاً لقانون الضمان الصحي العراقي كما نوه السيد الوزير أن مشروع الضمان الصحي . هو أحد المشاريع الهامة ضمن أولويات برامج الحكومة العراقية وهو أحد 5 مشاريع مختلفة ضمن مشاريع الحكومة . كذلك بجانب أن التسجيل في الضمان الصحي 2023 يهدف إلي حماية مواطني العراق من الأنفاق الغير مستطاع عند . العديد من المواطنين داخل العراق كما يهدف تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق . تخفيف العبء عن هؤلاء المواطنين ومساهمة الحكومة بجزء من النفقات في الخدمات الصحية .
الفئات المسموح لها التسجيل عبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي
عبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي يتم السماح بفئات محددة للتسجيل في الضمان الصحي هما كالآتي :-
- كل من يعمل في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية من موظفين دولة العراق .
- كما يتم ملء استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 لكافة متقاعدي الجهات العسكرية والمدنيين .
- كذلك بجانب كافة مواطني العراق بشرط إقامتهم داخل العراق مع عائلاتهم .
- يحق التسجيل في الضمان الصحي 2023 لكل من هو صاحب عمل ويمتلك شركات .
- أما عن خطوت تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .
الفئات المعفاة من بدلات الاشتراك في استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023
تم الفصح عبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي عن الفئات المعفاة من بدلات الاشتراك وهم كالآتي :-
- كل من هو مشمول بنظام الرعاية الاجتماعية .
- كما يعفي من رسوم التسجيل في الضمان الصحي 2023 المصاب بأمراض السرطان ، الأمراض العقلية والنفسية .
- كذلك بجانب أعفاء كلاً من كان مريض بأمراض فقر الدم ، عجز الكلي ومرض العوق الذهني ، الجسدي .
- كما أن استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 يعفي من رسومها كلاً من معاقي القوات الأمنية ، القوات المسلحة .
- التسجيل في الضمان الصحي يعفي من رسومه كلاً من الذكور غير الموظفين وكافة المتقاعدين المتجاوزين عمر 60 عام .
- كذلك بجانب الأعفاء من رسوم استمارة الضمان الصحي بالعراق للأنات عير الموظفات . وكل من ثبت تقاعدها والمتجاوزة عمر 55 عاماً كذلك بجانب الأطفال تحت عمر 5 سنوات .
خطوات تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق
- تسجيل الدخول علي رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي الرسمي .
- قم بتسجيل الرقم التأكيدي الظاهر علي الصفحة الرئيسية وأضغط مربع Submit .
- كما يقوم موقع تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق بفتح صفحة جديدة يتم من خلالها ملء الاستمارة الإلكترونية .
- تلك هي خطوت تسجيل استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 عبر موقع وزارة الصحة العراقية .
رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي الخاص بوزارة الصحة العراقية وعبره يتم تسجيل استمارة الضمان الصحي للمواطنين .
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