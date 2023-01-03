رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي 2023 بالعراق والفئات المعفاة من الرسوم

رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي للتسجيل في الضمان الصحي الذي تم إطلاقه من الحكومة العراقية . ذلك البرنامج هدفه الرئيسي شمول المواطنين في العراق بالضمان الصحي . كما أن استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 التي أطلقت أخيراً وفقاً للقانون الصادر في عام 2022 بعد أن واجه العديد من الطعون داخل المحكمة الاتحادية . مما أنعكس علي تأخير تنفيذ تسجيل استمارة الضمان الصحي وأخيراً تم إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في الضمان الصحي . كما متوقعاً أن يتم تسجيل عدد 230 إلي 300 ألف مواطن خلال هذا العام . وعبر السطور القادمة من المقال من “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل التسجيل في الضمان الصحي 2023 .

رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي 2023 العراق

عبر موقع تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق يتم التسجيل لكافة المواطنين كما جاء ضمن تصريحات السيد . وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي بأنه تم السماح مؤخراً بشأن . استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 وفقاً لقانون الضمان الصحي العراقي كما نوه السيد الوزير أن مشروع الضمان الصحي . هو أحد المشاريع الهامة ضمن أولويات برامج الحكومة العراقية وهو أحد 5 مشاريع مختلفة ضمن مشاريع الحكومة . كذلك بجانب أن التسجيل في الضمان الصحي 2023 يهدف إلي حماية مواطني العراق من الأنفاق الغير مستطاع عند . العديد من المواطنين داخل العراق كما يهدف تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق . تخفيف العبء عن هؤلاء المواطنين ومساهمة الحكومة بجزء من النفقات في الخدمات الصحية .

الفئات المسموح لها التسجيل عبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي

عبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي يتم السماح بفئات محددة للتسجيل في الضمان الصحي هما كالآتي :-

كل من يعمل في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية من موظفين دولة العراق .

كما يتم ملء استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 لكافة متقاعدي الجهات العسكرية والمدنيين .

كذلك بجانب كافة مواطني العراق بشرط إقامتهم داخل العراق مع عائلاتهم .

يحق التسجيل في الضمان الصحي 2023 لكل من هو صاحب عمل ويمتلك شركات .

أما عن خطوت تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

الفئات المعفاة من بدلات الاشتراك في استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023

تم الفصح عبر رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي عن الفئات المعفاة من بدلات الاشتراك وهم كالآتي :-

كل من هو مشمول بنظام الرعاية الاجتماعية . كما يعفي من رسوم التسجيل في الضمان الصحي 2023 المصاب بأمراض السرطان ، الأمراض العقلية والنفسية . كذلك بجانب أعفاء كلاً من كان مريض بأمراض فقر الدم ، عجز الكلي ومرض العوق الذهني ، الجسدي . كما أن استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 يعفي من رسومها كلاً من معاقي القوات الأمنية ، القوات المسلحة . التسجيل في الضمان الصحي يعفي من رسومه كلاً من الذكور غير الموظفين وكافة المتقاعدين المتجاوزين عمر 60 عام . كذلك بجانب الأعفاء من رسوم استمارة الضمان الصحي بالعراق للأنات عير الموظفات . وكل من ثبت تقاعدها والمتجاوزة عمر 55 عاماً كذلك بجانب الأطفال تحت عمر 5 سنوات .

خطوات تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق

تسجيل الدخول علي رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي الرسمي .

قم بتسجيل الرقم التأكيدي الظاهر علي الصفحة الرئيسية وأضغط مربع Submit .

كما يقوم موقع تسجيل استمارة الضمان الصحي بالعراق بفتح صفحة جديدة يتم من خلالها ملء الاستمارة الإلكترونية .

تلك هي خطوت تسجيل استمارة التسجيل في الضمان الصحي 2023 عبر موقع وزارة الصحة العراقية .

رابط تسجيل استمارة الضمان الصحي الخاص بوزارة الصحة العراقية وعبره يتم تسجيل استمارة الضمان الصحي للمواطنين .