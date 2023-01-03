نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الحادي عشر moE.Edu.KW عبر تطبيق سهل الكويت SaHl App في المقال التالي
نتائج الحادي عشر والصف العاشر بالكويت والتي يترقب الطلاب الذين أنهوا اختبارات الفصل الدراسي الأول 2022 – 2023 وتقوم الوزارة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة للتعرف على أوائل الطلاب والاستعداد بعدها لانطلاق اختبارات الثانوية العامة، علمي وأدبي، وتتيح وزارة التربية والتعليم وأكثر من طريقة لاستخراج نتائج الطلاب فور الإعلان عنها.
نتائج الحادي عشر moE.Edu.KW عبر تطبيق سهل الكويت SaHl App
وأعلن السيد وزير التربية والتعليم بالكويت عن عدد من الأخبار الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول:
- انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول لكل من طلاب الصف العاشر والحادي عشر.
- لم تصدر شكاوى عن صعوبات في الاختبارات أو أعمال غش من الموبايل في أي لجان في المدارس.
- بدأت بالأمس أعمال نقل صناديق إجابات الطلاب إلى كنترول التصحيح.
- يتم التصحيح لأوراق الطلاب بروية ولن يتم التسرع في إعلان النتائج.
- تبدأ اختبارات الثانوية الرابع من يناير 4 يناير 2023.
- يتاح للمعلم التعرف على اللجان التي يتم المراقبة فيها إلكترونيا بالرقم السري الخاص به.
تطبيق سهل للخدمات الحكومية ونتائج الطلاب 2023
يقوم التطبيق الذي يتم تنزيله على الهاتف النقال، تطبيق سهل بتيسير الحصول على الخدمات الحكومية، وقمت جميع الوزارات في الكويت بتنزيل الدخول على خدماتها من هذا التطبيق، ويعتبر هذا التطبيق هو التماشي الأحدث مع اسرع الطرق التكنولوجية الحديثة في القرن الواحد والعشرين، وتنضم غليه في كل عام العديد من الخدمات والتي من شأنها أن تسهل الخدمة على المستخدمين وأن يكون لك مواطن كويتي حساب عليه.
هل قامت مدارس بتنزيل نتائج الطلاب؟
أعلنت المدارس في التعليم الابتدائي والمتوسط تنزيل نتائج الطلاب بالأصبوع الماضي عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، بينما يستمر تصحيح نتائج الطلاب في كنترولات التصحيح بروية وتدقيق ويتم الإعلان عن المدارس التي رفعت النتائج على الرابط الرسمي للنتائج وتطبيقات النتائج أيضا.
كيف استخرج نتيجة الطالب (العاشر – الحادي عشر)؟
- تتيح وزارة التربية والتعليم تطبيق نتائج الطلاب على الهاتف الذكي.
- يمكن أيضا تطبيق سهل الذي يتم تنزيله على الهاتف النقال لجميع خدمات الكويت.
- يمكن البحث عن النتائج بالرقم المدني للطالب والرقم التسلسلي ثم يضغط بحث.
- كما يمكن لولي الأمر تسجيل اسم ولي الأمر والرقم المدني للطالب دون الحاجة إلى تسجيل رقم تسلسلي.
- يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطالب بالرقم المدني والتسلسلي أيضا.
- يمكن استخراج النتائج بدون رقم تسلسلي.
- يتم الضغط بعدها على زر “بحث”.
- يمكن للطالب التوجه إلى المدرسة مباشرة والتعرف على النتائج.
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