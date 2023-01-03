موعد امتحانات نصف السنة 2023 العراق للمراحل الدراسية الاعدادية والثانوية والجامعات

موعد امتحانات نصف السنة 2023 العراق هو الخبر الذي يتصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية ، وخاصةً بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية في الفترة السابقة عن موعد الامتحانات لطلبة الثانوية العامة في العراق، والهدف من الامتحانات هو قياس مستوي تحصيل الطلبة والطالبات ومعرفة مدي استيعابهم للمواد الدراسية التي يدرسونها للعمل علي تقييم المناهج وتطوير العملية التعليمية بشكل كامل، لذا يتساءل الطلاب في الفترة الحالية عن موعد الامتحانات للتحضير النهائي قبل الامتحانات، وتصل مدة الفصل الدراسي الأول إلي 35 أسبوع تقريباً، وبعدها يتم الحصول علي إجازة والتي تستمر لمدة أسبوعين كاملين، ومن المرجح ان يبدأ التيرم الثاني في العراق في بداية فبراير القادم 2023.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 العراق

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الصف الثالث متوسط، أما عن موعد امتحانات الشهادة الاعدادية في مدينة العراق ، فقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بالإعلان عن موعد اختبارات الطلبة والطالبات عن الفصل الدراسي الأول حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق الرابع عشر من يناير من العام الجديد 2023 ميلادية، وتنتهي الامتحانات يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من نفس الشهر، علي أن تبدأ الإجازة الرسمية عن التيرم الدراسي الأول لمدة تصل إلي خمسة عشر يوم والعودة مرة ثانية إلى الدراسة في التيرم الثاني ليتم وضع ما يزيد عن 80% من درجات الطلاب في كل مادة من المواد طبقا لدرجات اختبار نهاية التيرم، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقي أنه سوف يتم توزيع درجات الطلاب على امتحانات الشهر وامتحانات نصف العام حتى يكون 10% درجات كل تلميذ في اختبارات الشهر، 10% درجات تم تقسيمها على الحضور بالتساوي، 80% على درجات الطلاب في الاختبارات النهائية.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 العراق للمرحلة الثانوية

موعد امتحانات نصف السنة ونهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الثانوية ( المتوسطة ، الإعدادية)

من 21 / 1 / 2022 إلى يوم 31 / 1 / 2023 الصفوف المشمولة:

الأول متوسط.

الثاني متوسط.

الثالث متوسط.

الرابع الإعدادي.

الخامس الإعدادي.

السادس الإعدادي.

تصل مدة الامتحانات للمرحلة المتوسطة والإعدادية إلي 15 يوم وعطلة نصف السنة 15 يوم، علي أن تكون العطلة الربيعية لمدة 15 يوم تبدأ من 2/1 وحتي 2/15، أما عن الجامعات وتأتي امتحانات طلاب الجامعات التيرم الأول في منتصف كانون الثاني المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، يحصل بعدها الطلاب على إجازة مدتها أسبوعين قبل ان يعودوا للدراسة في شهر فبراير. وينقسم العام الدراسي داخل العراقي هذا العام إلى 15 أسبوع للدراسة في الفصل الدراسي الأول، و15 أسبوع بالفصل الدراسي الثاني.