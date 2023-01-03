الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة هيا بنت سعود

جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى الثلاثاء، وفاة صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.



جدة - نرمين السيد - أعلن الديوان الملكى السعودى الثلاثاء، وفاة صاحبة السمو الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن بيان للديوان أنه سيصلى عليها غدًا بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله بمدينة الرياض.

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