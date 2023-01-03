محلل مالى لـ«القاهرة الإخبارية»: أزمة كورونا كانت طاحنة للأسواق المالية

جدة - نرمين السيد - قال محمد شكرى، محلل أسواق المال، إن أزمة كورونا رغم أنها كانت أزمة طاحنة على الأسواق المالية، وبالتالى أثرت على الأسواق المالية على مستوى العالم لكنها كانت أقل حدة من تأثير الأزمة المالية الحالية، لأن الأسواق المالية فى أزمة كورونا لم تنهار كما حدث فى الأزمات العالمية من قبل.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «البنوك المركزية تعلمت الدرس جيدا، إنهم لن يعيدوا تكرار ما حدث فى الأزمة العالمية عام 2008، لذلك بدأوا فى خطط تحفيزية مبكرة لدعم الاقتصاد». وتابع: «عندما جاءت جائحة كورونا وشلت الاقتصاد بشكل كبير وجدنا خططا تحفيز شديدة جدا من البنك الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الأوروبية حتى فى بعض الدول العربية التى بدأت فى خطط تحفيزية لدعم الأسواق المالية، لذلك لم نر أى انهيارات، ووجدنا أن الأسواق العالمية المالية تحقق طفرات سعرية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على استثمارات الصناديق السيادية».

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