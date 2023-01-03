لم تحدث منذ 100 عام.. النواب الأمريكى يفشل فى انتخاب رئيسه من الجولة الأولى

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن التصويت انتهى فى الجولة الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب الأمريكى، ومنى كيفين مكارثى، النائب الجمهورى عن ولاية كاليفورنيا، بخسارة كبيرة كانت متوقعة، لكنها صادمة، وتعد المرة الأولى منذ 100 عام التى يخفق مجلس النواب الأمريكى فى اختيار رئيس له من الجولة الأولى.





وأضاف أن المتسبب فى هذه الخسارة هو "آندى بيجز" رفيق "مكارثى" والنائب الجمهورى عن ولاية أريزونا، الذى حصد مجموعة من الأصوات كان من المفترض أن تذهب لـ"مكارثى" حتى يحصل على الأغلبية بـ 218 صوتا، ما أدى لخسارته فى الجولة الأولى.

وأوضح أن هناك انقساما داخل صفوف الجمهوريين، أدى لخسارة مكارثى بالجولة الأولى وستتجه الأمور إلى جولة ثانية لا يعرف توقيتها حتى الآن.

فيما قال الدكتور إسحاق اندكيان، أستاذ العلاقات الدولية، لـ"القاهرة الإخبارية" إن هناك صعوبة تحول دون حصول مكارثى على رئاسة مجلس النواب الأمريكى أهمها عدم اتفاق الحزب الجمهورى على مرشح موحد يمثلهم.

وأضاف ان هناك فريقا يرأسه الجمهورى آندى بيجز، يعارض ترشح مكارثى، وهذا يعد تنافسا صحيا يوضح مدى الديمقراطية التى تنعم بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن عملية اختيار رئيس مجلس النواب يمكن أن تأخذ عدة دورات للتوصل إلى انتخاب رئيس مجلس نواب يتوافق حوله الحزب الجمهورى.

وتابع أن سيطرة الحزب الجمهورى على مجلس النواب غيرت من قواعد اللعبة، إذ كان بايدن على مدى العامين الماضيين أكثر مرونة وارتياحا فى عمله السياسى، لكن فى ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب سيعطل معظم التشريعات التى يريد بايدن أن يمررها.