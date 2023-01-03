رد فعل شاب أردني عند زيارته المسجد الأقصى للمرة الأولى .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 3 يناير 2023 10:11 مساءً - دوت الخليج :- تداول مغردون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق رد فعل شاب أردني لدى زيارته للمسجد الأقصى للمرة الأولى. وبدت على الشاب معالم وشعور السعادة الغامرة، وقال: "الحمد لله رب العالمين"، قبل أن ينهمر بالبكاء تعبيرا عن بهجته بتلك اللحظة. وردد الشاب: "قلبي قلبي قلبي"، تعبيرا أنه كاد يموت من الفرحة. وأثار المقطع تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر". المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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