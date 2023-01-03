نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حزب الله يلغي كلمة مقررة لحسن نصر الله بسبب وضعه الصحي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 3 يناير 2023 10:11 مساءً - دوت الخليج :- ألغى حزب الله اللبناني، كلمة كانت مقررة الجمعة، لأمينه العام حسن نصر الله، بسبب وضعه الصحي.

وقال مكتب العلاقات العامة بالحزب، في بيان نشرته قناة "المنار"، إن إلغاء الكلمة يأتي بعد إصابة نصر الله بالانفلونزا، مما قد يعيقه عن الحديث بالشكل المعتاد.

وأضاف البيان أن الأمين العام لحزب الله "يتلقى العلاج المناسب".

وأكد أن نصر الله سيكون حاضرا بإلقاء كلمة يوم الثلاثاء المقبل، في الذكرى الثالثة لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والتي يحييها الحزب سنويا.

وتحدثت تقارير إسرائيلية وخليجية خلال السنوات الماضية عن تدهور صحة نصر الله، إلا أن مصادر في حزب الله نفت ذلك.

وفي أيار/ مايو من العام الماضي، أطل نصر الله وهو مصاب بالانفلونزا في أحد خطاباته، واعتذر لجمهور الحزب عن غيابه لأسابيع بسبب وعكة صحية ألمت به.

عربي 21