نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات المستعملة كاش وتقسيط وأهم مواقع البيع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن أسعار السيارات المستعملة حيث يحتاج العديد من العملاء إلى شراء سيارات مستعملة كما نجد البعض الأخر يحتاج إلى بيع سيارته ولهذا فإن المواقع الالكترونية الخاصة ببيع السيارات المستعملة تعد الأكثر استخداما وخاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الاسواق، ونجد أن تلك المواقع تلاقي إعجاب المواطنين وتكسب ثقتهم فهي توصل البائع بالمشتري بشكل مثالي، وتتوافر على الموقع جميع الفئات بأسعار مثالية كما أن هناك إمكانية التقسيط، وسوف نوضح في مقالنا كيفية البيع عبر تلك المواقع.

أسعار السيارات المستعملة في مواقع بيع السيارات المستعملة بالمملكة السعودية

نجد أن الموقعين الشهيرين بالسعودية لبيع السيارات المستعملة هما موقع هتلاقي والذي يوفر جميع المواصفات الخاصة بالسيارة المراد بيعها وأيضا السعر كما أن الموقع يتوافر عليه أنواع متعددة من السيارات والتي يبدأ سعرها من 5000 ريال سعودي بما يناسب العميل.

يوجد أيضا موقع موتري الشهير والذي يمتاز بتقديم خدمات مختلفة للعملاء المسجلين عليه حيث نجد أن الموقع يوفر السيارات المستعملة وكيفية التواصل مع البائع مع توفير قطع غيار مختلف أنواع السيارات بسعر مميز جدا.

التسجيل بمواقع بيع السيارات المستعملة بالسعودية

يوجد الفئات المتنوعة من السيارات بالمواقع حيث نجد أنواع تويوتا، هيونداي النترا وهيونداي اكسنت موديلات متنوعة والمشتري يمكنه الاختيار فيما بينهم حيث يتم توضيح المعلومات والمواصفات الخاصة بكل سيارة بمصداقية كبيرة، ويسهل البيع أو الشراء من خلال موقع موتري أو هتلاقي وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع فقط والقيام بتصفح الأنواع الموجودة أو البحث عن النوع المطلوب وتحديد السعر أو الموديل.

تظهر كافة النتائج المتاحة بالموقع ويمكن التواصل مع البائع بكل سهولة، كما يمكن للبائع عرض سيارته من خلال رفع الصورة وتحديد المواصفات مع تحديد السعر المطلوب وترك معلومات التواصل سواء رقم الهاتف أو البريد الالكتروني.

أسعار السيارات المستعملة بمواقع البيع السعودية

نجد أن أسعار السيارات تتراوح بين 5000 ريال سعودي وترتفع حسب النوع والموديل، حيث نجد سيارة هيونداي اكسنت موديل 2019 بسعر 46 ألف ريال، وموديل 2020 بسعر 48 ألف ريال، بينما تويوتا كامري 2005 فهي تتواجد بسعر 5000 ريال ويصل السعر إلى 10000 ريال للموديل 2009 ويمكن دفع المقدم والتقسيط على فترة مناسبة حيث نجد سيارة هيونداي النترا تعرض للبيع بالتقسيط بسعر 15 ألف ريال بمقدم ألف ريال وقسط شهري 500 ريال، ولا شك في أن التعامل من خلال موقع هتلاقي أو موتري يعد أسهل بالنسبة للعميل ويوفر الجهد المب1ول للبحث عن سيارة مستعملة.