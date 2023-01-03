للرجال والنساء وظائف صندوق التنمية العقارية الشروط وموعد التقديم

صندوق التنمية العقارية من أهم عمليات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث كلاً من الرجال والنساء حول وظائف متاحة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حيث يمكن لكل من الرجال والنساء التقديم بكل سهولة ويسر، وسوف نوضح بداخل المقال الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم ورابط التقديم وكذلك نوضح موعد التقديم لهذه الوظائف المختلفة، حيث تم فتح باب التقديم للعديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء والتي قام صندوق التنمية العقاري بالإعلان عنها، كما أكد أن تلك الوظائف متواجدة في مختلفة أنحاء المملكة العربية السعودية، وأكد أيضاً ان هناك العديد من الوظائف التي لا تتطلب الخبرة، وتم إنشاء صندوق التنمية العقاري عام 1975 ميلادياً وهو يعد صندوق تنموي وغير ربحي، وقد تم إنشاء الصندوق لعدة أهداف منها لكي يتم المواطنين الحصول على مسكن خاص بهم أو بهدف الاستثمار، وبدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار، ويتم التقديم لشغل الوظائف الشاغرة بالصندوق العقاري عبر الرابط الإلكتروني.

موعد التقديم على وظائف صندوق التنمية العقاري:

أوضح صندوق التنمية العقارية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن موعد تقديم للحصول على وظائف الصندوق، فمن الجدير بالذكر فقد تم تحديد موعد التقديم علي الوظائف الشاغرة للرجال والنساء بصندوق التنمية العقاري في يوم السبت 19/3/1444، ويجب علي المتقدم تحديد نوع الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها وهذا يتم من خلال رابط صندوق التنمية العقاري.

الوظائف المعلن عنها من صندوق التنمية العقاري:

مدير قسم دعم استمرارية الأعمال تخصص المحاسبة. مدير قسم الأصول المالية تخصص المالية. مدير قسم حوكمة الصلاحيات تخصص نظم المعلومات الإدارية. مدير قسم مخاطر تشغيلية تخصص إدارة الأعمال. مدير قسم مخاطر السوق والسيولة تخصص الأنظمة. أخصائي استمرارية الأعمال أول تخصص الشريعة. أخصائي قانون أول تخصص القانونية. أخصائي إلتزام أول تخصص الإدارة العامة. أخصائي أدارة مخاطر تخصص التمويل والبنوك.

كيفية التقديم على موقع الصندوق العقاري:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين إمكانية التقديم فى احدى وظائف الصندوق العقاري يجب اتباع الخطوات التالية: