نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للسجون رابط الإجازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للسجون رابط الاجازات للموظفين، والذي يساعد في إجراء جميع المعاملات الخاصة بهم الكترونيًا بدون الحاجة لزيارة المقر، حيث تحرص المديرية على تذليل كافة العقبات أمام الجميع أيً كانوا موظفين أو زائرين للسجناء، لذا أطلقت المنصة الالكترونية الخاصة بها لإجراء كل شيء من خلالها، وفي خلال السطور القادمة توضح أدق التفاصيل عن المديرية وأيضًا رابط الاجازات للموظفين.

المديرية العامة للسجون

المديرية العامة للسجون في السعودية هي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعمل على تنظيم عمل السجون، لذا تضم عدد كبير من العاملين والموظفين التي تقوم بإدارة السجون، وحراستها، وأيضًا الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسجناء، والزائرين.

بالإضافة إلى تقديم كل سبل الرعاية التي تفيد في عملية الإصلاح والتهذيب، والحرص على دوام الاستقرار بين الموظفين والنزلاء.

بوابة الموظفين المديرية العامة للسجون

انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون في التسهيل على العاملين بها، أطلقت بوابة الموظفين التي يمكن من خلالها إتمام كافة الإجراءات الخاصة بكل سهولة، لتسجيل الدخول يجب إتباع هذه الخطوات الآتية:

كتابة اسم المستخدم.

كلمة المرور.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

المديرية العامة للسجون رابط الإجازات

أعلنت المديرية العامة للسجون رابط الإجازات الذي يمكن من خلاله الحصول على كافة التفاصيل عن الاجازات المستحقة لهم، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا علمًا بأنه يمكن التواصل عبر المديرية العامة للسجون بتلك الطرق:

الرمز البريدي 13626 – 4642.

صندوق البريد: 7225.

الاتصال هاتفيًا عبر رقم tel:9200005999

التواصل عبر البريد الالكتروني.

التواصل عبر الفاكس: tel:920005999

حجز موعد لزيارة سجين

كما وفرنا كيفية الاطلاع على الإجازات للعاملين بالمديرية العامة للسجون، والتي وفرت كل خدماتها الكترونيًا للتسهيل على الموظفين عبر البوابة الخاصة بها، أيضًا نوفر كيفية حجز موعد لزيارة سجين والتي تعتبر أكثر الخدمات بحثًا من الجميع، والتي تتم من خلال زيارة بوابة أبشر ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:

الضغط على خيار أفرد ثم تسجيل الدخول.

الضغط على المديرية العامة للسجون.

ثم حجز موعد.

ملء كافة الحقول الفارغة.

إضافة تفاصيل الموعد.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

تقديم طلب زيارة سجين

من ضمن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المديرية العامة للسجون عبر بوابة أبشر، هي إمكانية تقديم طلب زيارة سجين، والذي يمكن إجراؤه بكل سهولة من خلال الضغط هنا، ثم إتباع ما يلي من خطوات: