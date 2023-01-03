الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني والشروط والفئات المستحقة للدعم

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل التي يتساءل عنها المواطنون بالمملكة العربية السعودية والتي تمكنهم من معرفة حالتهم في الضمان الاجتماعي، وهل هم من الفئات المقبولة أم لا، وذلك بعد التقدم بتسجيل الطلبات عبر النظام، حيث أن الضمان الاجتماعي يختص بتقديم الدعم لفئات معينة من المواطنين السعوديين ممن ليس لديهم دخل أو محدودي الدخل وغيرهم، وتتوالى مبادرات المملكة في تقديم مثل هذه الخدمات لمواطنيها، حيث تسهل كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الأمور بالطرق الإلكترونية عبر الإنترنت، سعيا منها لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يسود العالم في الوقت الراهن، ويهدف الضمان الاجتماعي لرفع الضغط عن كافة المواطنين.

استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

وتتعاون هيئة الضمان الاجتماعي مع العديد من الوزارة حتي تعرف إمكانية دعم بعض المواطنين ومساعدتهم علي توفير حياة افضل لهم مثل تسجيل عملاء الضمان في سكني تتناسب كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة مع أغلب المواطنين، حيث تساعدهم على إتمام الإجراءات بسهولة وسرعة، وذلك ما يريده أي مواطن، فإذا أردت الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرةً إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من الصفحة الرئيسية يتم تحديد الصفحة، التي تقدم خدمة الاستعلام.

النقر فوق خيار الخدمات الإلكترونية.

إدخال رقم السجل المدني، الخاص بالمستفيد.

كتابة رقم الضمان الاجتماعي صحيحًا.

كتابة رمز التحقق المرئي في مكانه الصحيح.

النقر على أمر عرض، ينقلك هذا الأمر إلى صفحة تحتوي على كافة المعلومات المرغوب الحصول عليها.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول على معاش الضمان، وأكدت على وجوب توافرها في الأشخاص لضمان قبول طلبهم للاستفادة من ذلك، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم ممن يحملون الجنسية السعودية، ويقيم على أراضيها بشكل دائم.

ألا يكون المستفيد تحت عمر الثامنة عشر، ولا يتعدى أيضًا تسعة وخمسون عام.

عدم تواجد دخل مقدر بقيمة الحد المانع من أحقية الشخص في المساعدات.

عدم امتلاك الشخص المستفيد لمن يقدر أن يعوله مادياًّ.

ضرورة تقديم الشخص للمستندات والأوراق الموثقة من قبل جهات مختصة، كما يطلبها النظام.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

تستهدف الوزارة عدد من الأشخاص الذين يستحقون الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي، والذي يمكنهم التقدم، وذلك لتحقيق المساواة بين فئات المجتمع والفئات المستحقة لصرف معاش الضمان كما يلي: