يبحث الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة عن موعد امتحانات نصف السنة 2023 في العراق، حيث صرحت وزارة التعليم العراقية من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات والمدارس في العراق، التي تعد من أهم الأمور في جميع المراحل الدراسية المختلفة، الذي تساعد على تقييم مستوي الطلاب، لذلك نجد الآلاف من الطلاب يرغبون في التعرف على جدول امتحانات نصف السنة 2023 في العراق.

وزارة التربية العراقية

يقدم لكم موقعنا تقرير مفصل عن موعد امتحانات نصف السنة 2023 في العراق للجامعات والمدارس، وذلك مع اقتراب موعد الامتحانات، وإعلان المتحدث الرسمي بوزارة التربية العرقية عن بدأ مذاكرة الطلاب والطالبات من مراجعة مذاكرة جميع الدروس بشكل جيد قبل الخوض في الامتحانات للحصول على درجات النجاح، وأعلن على أن الطالب الذي يحصل على درجات أقل من 25% سوف يكون راسب، بينما أن الطلاب الحاصلين على 75% سيكون ناجح، من خلال التحضيرات المناسب للامتحانات، سيحصل الطالب على درجات عالية.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 في العراق

حيث تم الإعلان من خلال وزارة التربية العراقية أن امتحانات نصف السنة 2023 في العراق ستكون بداية الامتحانات من يوم 25 يناير 2023 الموافق الأربعاء وستنتهر 31 يناير 2023 الموافق يوم الإثنين، وقد أكدت الوزارة أن يوم السبت سيكون يوم من أيام الامتحانات، بينما امتحانات الثانوية سوف يكون موعد امتحانات نصف السنة 2023 بدأ من 21 يناير 2023 الموافق يوم الثلاثاء حتى يوم 31 يناير الموافق يوم الاثنين، وسوف يتضمن يوم السبت أيضاً من أيام الامتحانات الثانوية في العراق.

جدول موعد امتحانات نصف السنة 2023

وسوف تبدأ العطلة الربيعية بعد امتحانات منتصف العام 2023 في العراق والتي توافق يوم الثلاثاء 1 فبراير 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 15 فبراير 2023، ويبدأ النصف الثاني من العام الدراسي يوم 22 فبراير من العام المقبل 2023 ، حيث أن موعد امتحانات نصف السنة 2023 كالتالي: