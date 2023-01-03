نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك التسليف الجديد 1444 من سداد القروض للمواطنين المحتاجين بالمملكة في المقال التالي
قام بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً بالإعلان عن شروط إعفاء بنك التسليف الجديدة 1444، ما أدي تلك الخبر في إسعاد الملايين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب تقديم خادم الحرمين الشريفين جميع خدمات ومتطلبات المواطنين وبذل أقصي جهدة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة الطبقة الوسطي من المواطنين، وفي ظل تلك الخدمات هناك بعض الضوابط والشروط التي يجب على المواطن مراعاتها عند تقديم طلب الإعفاء من سداد القروض ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم تلك الشروط.
ماهي شروط إعفاء بنك التسليف الجديدة 1444
هناك بعض المعايير والضوابط التي قام بنك التسليف بوضعها ويجب مراعاتها لمن يرغب في تقديم طلب إعفاء من سداد القروض وهي كالتالي، تكون جنسية المتقدم على الطلب سعودية، ويجب أن لا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عام وأيضاً لا يزيد عمره عن خمسة وخمسين عام، ويجب علي المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تتم توضيح سبب عدم قدرة المتقدم علي سداد باقي أقساط التمويل.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء
هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب علي المتقدم توافرها عند التقديم والتي قام بنك التسليف بالكشف عن تلك المستندات وهي كالتالي، يجب علي من يرغب في تقديم طلب إعفاء أن يتوفر لدية بطاقة هوية سارية المفعول وتقديم صورة منها، أن يقوم المتقدم بتقديم صورة من فحص طبي، يقوم المتقدم بتقديم تقرير متكامل عن دخله الشهري، أن يمضي المتقدم علي جميع المستندات، وبعد ذلك يتم تقديم نموذج من طلب إعفاء بنك التسليف من خلال الموقع الإلكتروني والتي تم تسجيل به كافة البيانات.
طريقة الاستعلام عن أقساط بنك التسليف
- يجب الدخول على موقع بنك التسليف.
- ويتم بعدها إنشاء حساب جديد.
- وإن كان هناك حساب قديم يتم تسجيل الدخول.
- وبعدها يتم الدخول علي تفاصيل القرض والتي تتضمن الأقساط المتبقية الاسم والتاريخ رقم الهوية نوع القرض.
- وبعده يتم الضغط على الأقساط المتبقية التي يوجد بها جميع البيانات المطلوبة.
وفي ختام مقالنا اليوم عن إعفاء التسليف، قمنا بتقديم لكم كافة البيانات والتفاصيل المطلوبة.
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