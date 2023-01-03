نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل موعد صرف حساب المواطن الدفعة 62 (شهر يناير 2023) الاستعلام عن نتائج الأهلية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 62 (شهر يناير 2023) حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 62 من حساب المواطن، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أن هذا الدعم يصرف لفئات محددة عبر المنافذ الخاصة بالصرف، وقد بينت حكومة المملكة هذه الفئات عبر تقرير رسمي لها، وسنبين فيما يلي شروط الحصول على دفعة حساب المواطن لشهر يناير القادم 2023 م، بالإضافة إلى توضيح طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية لحساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 62 (شهر يناير 2023)

بينت وزارة الموارد البشرية أن الدفعة رقم 62 لحساب المواطن أن عملية الصرف ستبدأ يوم الثلاثاء 10 من شهر يناير القادم 2023م، وإلى الآن لم توضح الجهات المختصة أي زيادة.

شروط الحصول على حساب المواطن الدفعة 62

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين للحصول على هذا الدعم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

أن يقيم المتقدم بشكل دائم داخل حدود المملكة.

ألا يمتلك المتقدم لأي دخل شهري.

ألا يكون المتقدم مسجون أو مقيم بإحدى دور الرعاية.

ألا يتخطى المتقدم الحد الخاص بالطبقة الفقيرة.

أن يمتلك المتقدم سكن رسمي بالسعودية.

ألا يعمل المتقدم بالقطاع الحكومي.

دعم حساب المواطن الدفعة 62

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة مقدار مادي، وذلك بغرض دعم مختلف الفئات العمرية، ويتم الصرف كالتالي :

يحصل كل شخص عائل على دعم مالي يقدر ب 720 ريال. أي طفل تحت سن 18 سنة يحصل على دعم بقيمة 215 ريال. أي شاب تخطى عمره 18 سنة يحصل على مبلغ بقيمة 360 ريال.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية حساب المواطن الدفعة 62

نشر البرنامج الخاص بحساب المواطن خلال الحساب الرسمي الخاص به على تويتر أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية، وذلك من خلال السير على الخطوات الآتية :

الولوج للموقع الإلكتروني لحساب المواطن على الإنترنت.

يتم تدوين اسم المستخدم وكلمة السر.

انقر على تبويب تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة نتائج الأهلية.

دون رقم هوية المتقدم الوطنية.

اضغط على تبويب الاستعلام.

يظهر إذا كان المستعلم يستحق الدعم أم لا.

وبذلك نكون قد بينا جميع المعلومات المتعلقة بحساب المواطن الدفعة رقم 62.