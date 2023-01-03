ارتفاع التضخم فى ألمانيا لمستوى غير مسبوق فى 2022 منذ توحيد البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الإحصاء الاتحادى فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم فى البلاد عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق منذ إعادة توحيد نصفى ألمانيا الشرقى والغربى فى عام 1990، إذ بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضى 7.9% مقارنة بمتوسط 1.3% فى عام 2021.





وأردف مكتب الإحصاء -المسؤول عن معالجة وتقديم وتحليل المعلومات الإحصائية المتعلقة باقتصاد الاتحاد الفيدرالى الألمانى- بأن ارتفاع التضخم تباطأ فى ألمانيا فى شهر ديسمبر الماضى، حين ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوى. وأرجع مكتب الإحصاء الألمانى ارتفاع الأسعار، وبالأخص الطاقة والغذاء، إلى الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى اختناقات سلاسل التوريد المترتبة على جائحة "كورونا"؛ إذ اضطر المستهلكون فى ألمانيا إلى دفع 4.24% أكثر مقابل الطاقة، و7.20% أعلى مقابل المواد الغذائية.

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