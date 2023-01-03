القاهرة الإخبارية: واشنطن وباريس تدينان اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - نددت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى القدس المحتلة، باقتحام إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومى الإسرائيلى، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، رفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين، فى حماية جنود الاحتلال حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت السفارة، فى بيان لها، إن السفير توم نيدس كان واضحًا فى حديثه مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الخطوط الحمراء التى يتعين عليها الوقوف عندها، مضيفًا "تصرفات وزير الأمر القومى التى تضر بالوضع الراهن فى الأقصى، مرفوضة". وبدورها، أدانت السفارة الفرنسية انتهاك "بن جفير" المسجد الأقصى، وكتبت فى تغريدة على موقع "تويتر" أن "فرنسا تشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن فى الأماكن المقدسة بالقدس، وتستنكر أى تحرك يهدف إلى التصعيد".

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