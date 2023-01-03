وقال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن السماء ملبدة بالغيوم أمام الحكومة الفرنسية بالرغم من إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عزمه وتصميمه على استكمال هذا الملف.
وأضاف شقير فى رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الملف فشلت فيه جميع الحكومات السابقة، وهو ملف مهم ومن أولويات الرئيس الفرنسى ويجب على الفرنسيين أن يدركوا ذلك.
وأشار شقير، إلى أن السن الحالية للتقاعد فى فرنسا هى 62 عامًا، وأن الرئيس الفرنسى «ماكرون» يقترح أن يكون سن التقاعد 65 عامًا، ووصف التقاعد فى سن الـ65 بأنه ليس مقدسًا، فى محاولة للحصول على موافقة بعض النقابات العمالية وتم إعادة طرح المشروع ليكون 64 عامًا بدلا من 65.
وتابع شقير، أن تصريح الرئيس الفرنسى لم يكن كافيًا للأمين العام للعمال أو لفيدرالية العمال، التى خرج المسؤول عنها ليتحدث عن أن هذا النفق مغلق ومظلم، ولا يمكن الحديث عن هذا الملف جملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: ملف رفع سن المعاش فشلت فيه كل حكومات باريس السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.