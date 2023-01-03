مراسل القاهرة الإخبارية: ملف رفع سن المعاش فشلت فيه كل حكومات باريس السابقة

جدة - نرمين السيد - تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط من أجل إدخال إصلاحات على نظام التقاعد فى البلاد، بما فى ذلك رفع سن التقاعد، ومن المتوقع صدور قرار فى هذا الشأن، حسبما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ورفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 أو 65 عاما.





وقال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن السماء ملبدة بالغيوم أمام الحكومة الفرنسية بالرغم من إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عزمه وتصميمه على استكمال هذا الملف.

وأضاف شقير فى رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الملف فشلت فيه جميع الحكومات السابقة، وهو ملف مهم ومن أولويات الرئيس الفرنسى ويجب على الفرنسيين أن يدركوا ذلك.

وأشار شقير، إلى أن السن الحالية للتقاعد فى فرنسا هى 62 عامًا، وأن الرئيس الفرنسى «ماكرون» يقترح أن يكون سن التقاعد 65 عامًا، ووصف التقاعد فى سن الـ65 بأنه ليس مقدسًا، فى محاولة للحصول على موافقة بعض النقابات العمالية وتم إعادة طرح المشروع ليكون 64 عامًا بدلا من 65.

وتابع شقير، أن تصريح الرئيس الفرنسى لم يكن كافيًا للأمين العام للعمال أو لفيدرالية العمال، التى خرج المسؤول عنها ليتحدث عن أن هذا النفق مغلق ومظلم، ولا يمكن الحديث عن هذا الملف جملة.