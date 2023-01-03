العالم اليوم - فيديو مباشر.. النصر يقدم رونالدو إلى جماهير "العالمي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 08:18 مساءً - قدم النصر السعودي لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو، مساء الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.

وامتلات مدرجات ملعب النادي السعودي بالجماهيرة النصراوية التي توافدت لاستقبال "الدون".

وقبل انطلاقة الاحتفالية، نشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا".

وربط "العالمي" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعقد حتى صيف 2025.

واعتبر النصر بطل الدوري السعودي 9 مرات، آخرها في 2019، صفقة رونالدو بمثابة كتابة فصل تاريخي جديد.

وكتب النادي في بيان "بوجود رونالدو سنمضي قدماً، لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة، وشهدت عملية بيع قمصان النصر الأساسية والاحتياطية إقبالاً غير مسبوق بعد الإعلان عن الصفقة".

ورحل رونالدو، البالغ من العمر (37 عاما)، عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت سائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضا مباراة واحدة مؤجلة.