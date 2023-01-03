الأردن يستدعى السفير الإسرائيلى احتجاجا على اقتحام وزير للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير الإسرائيلى فى عمّان، ظهر اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول إقدام وزير الأمن القومى الإسرائيلى على اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، صباح اليوم.





وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى إنه قد تمّ تسليم السفير الإسرائيلى رسالة احتجاجٍ لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال دولة إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولى ولا سيما القانون الدولى الإنسانى، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف والامتناع عن أية إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم. وأكدت مذكرة الاحتجاج على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالبت الحكومة الإسرائيلية إنهاء كافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول فى شئون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، وذكّرت بأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك، هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد وتُمثل اتجاهاً خطيراً يجب العمل على وقفه فوراً.

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