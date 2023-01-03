جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاجانى، اليوم الثلاثاء، إن فرض اختبارات فيروس "كوفيد-19" على المسافرين القادمين من الصين هو إجراء طبيعى لتجنب انتشار موجة جديدة وظهور متحورات للفيروس.





وأضاف تاجانى -فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)- أن الاختبارات المفروضة على الصينيين وأيضًا على الإيطاليين القادمين من هناك من أجل حماية الصحة العامة ولا يوجد أى شيء مسيء، مشددا على أنه لا توجد نية عدائية أو تقييدية للحرية من هذا الإجراء تجاه المواطنين الصينيين. وكانت الصين قد انتقدت، فى وقت سابق من اليوم، القيود التى فرضتها بعض الدول على المسافرين القادمين منها بعد إلزامهم بإجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: فرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين إجراء طبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.