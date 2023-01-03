العالم اليوم - قبيل الاستقبال المرتقب.. رسالة من رونالدو للرياض والسعوديين

انتم الان تتابعون خبر قبيل الاستقبال المرتقب.. رسالة من رونالدو للرياض والسعوديين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 07:20 مساءً - قبيل حفل الاستقبال المرتقب الذي سينظمه نادي النصر السعودي، نشر النجم البرتغالي القادم للفريق، كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، رسالة شكرها فيها العاصمة الرياض.

وكتب رونالدو على حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام": "شكرا للرياض على الاستقبال الدافئ. أتطلع إلى رؤيتكم في الملعب هذه الليلة".

وأرفق رونالدو المنشور بـ5 صور من الاستقبال الذي حظي به لدى وصول إلى مطار الرياض، مساء الاثنين.

وحاز المنشور على تفاعل كبير وصل إلى أكثر من 11.7 مليون إعجاب.

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر السعودي حفلا في استاد مرسول بارك بالعاصمة الرياض لاستقبال النجم البرتغالي.