مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن يكشف حظوظ مكارثى فى رئاسة النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن العاصمة الأمريكية تشهد حدثًا كبيرًا وهو أولى جلسات الكونجرس الأمريكى بمجلسيه الشيوخ والنواب، عقب انتخابات التجديد النصفى التى أُجريت فى نوفمبر الماضى.





وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامى حسانى بشير بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب، الذى سيشهد انتخاب رئيس جديد، خلفًا للديمقراطية نانسى بيلوسى، وأن المرشح الأبرز هو النائب الجمهورى كيفين مكارثى، زعيم الأغلبية.

وأشار إلى أن مهمة «مكارثى» لن تكون سهلة، نظرًا لرفض عدد كبير من النواب الجمهوريين أن يكون رئيسًا للمجلس، لأنهم يعتبرونه السبب الرئيسى فى ظهور مشاكل تشريعية على مدار الـ14 عامًا الماضية.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن «مكارثى» يحتاج تأمين 218 صوتًا فى المجلس حتى يصبح رئيسًا، وذكر أن مكارثى عقد العديد من الجلسات مع النواب الجمهوريين لإقناعهم بانتخابه عن طريق اقتراح فى تعديل مادة عزل رئيس مجلس النواب.