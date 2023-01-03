مراسل «القاهرة الإخبارية» بواشنطن يكشف حظوظ مكارثى فى رئاسة النواب الأمريكى

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامى حسانى بشير بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الأنظار تتجه نحو مجلس النواب، الذى سيشهد انتخاب رئيس جديد، خلفًا للديمقراطية نانسى بيلوسى، وأن المرشح الأبرز هو النائب الجمهورى كيفين مكارثى، زعيم الأغلبية.
وأشار إلى أن مهمة «مكارثى» لن تكون سهلة، نظرًا لرفض عدد كبير من النواب الجمهوريين أن يكون رئيسًا للمجلس، لأنهم يعتبرونه السبب الرئيسى فى ظهور مشاكل تشريعية على مدار الـ14 عامًا الماضية.
وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن «مكارثى» يحتاج تأمين 218 صوتًا فى المجلس حتى يصبح رئيسًا، وذكر أن مكارثى عقد العديد من الجلسات مع النواب الجمهوريين لإقناعهم بانتخابه عن طريق اقتراح فى تعديل مادة عزل رئيس مجلس النواب.
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