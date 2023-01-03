«القاهرة الإخبارية»: البرلمان الأوروبى يبدأ رفع الحصانة عن المتهمين بالفساد

جدة - نرمين السيد - بدأ البرلمان الأوروبى إجراءات عاجلة، اليوم الثلاثاء، لرفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، بطلب من السلطات القضائية فى بلجيكا، وذلك على خلفية قضية الفساد التى تم الكشف عنها خلال شهر ديسمبر الماضى.





وقال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن جهات التحقيق التى تباشر وقائع الفساد فى البرلمان الأوروبى، كان لديها معلومات سابقة تفيد بتورط النائبين بالقضية، متوقعًا انتهاء الإجراءات الخاصة برفع الحصانة خلال الشهر المقبل. وأضاف أن إجراءات رفع الحصانة تبدأ بجلسة عامة فى البرلمان الأوروبى، ثم تتولى اللجنة القانونية مهام الاستماع إلى المتهمين، ورفع توصية إلى الجلسة العامة، وبعدها يُجرى التصويت على القرار فى البرلمان. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قضية الفساد وضعت مؤسسات الاتحاد الأوروبى أمام اختبار مصداقية، لا سيما وأن القضية مرتبطة بشكل رئيسى بلجنة حقوق الإنسان فى الاتحاد، وهو الأمر الذى ينعكس بالتبعية على الأحزاب الأوروبية، والتى باتت تُجهز ممثليها لانتخابات 2024.

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