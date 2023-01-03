العالم اليوم - الدولار يقفز قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.. واليورو يتراجع

انتم الان تتابعون خبر الدولار يقفز قبل صدور محضر اجتماع الفيدرالي.. واليورو يتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 06:22 مساءً - قفز الدولار، الثلاثاء، قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والمقرر صدوره غدا الأربعاء، بينما تراجع اليورو بسبب بيانات أشارت إلى هدوء الضغوط التضخمية.

أبطأ البنك المركزي الأميركي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أن تبنى أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، لكنه شدد على الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة داخل نطاق محدد لخفض التضخم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات مرتفعا 0.53 بالمئة مقابل سلة من العملات إلى 104.20.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.50 بالمئة.

وانخفض اليورو أيضا 0.74 بالمئة إلى 1.0586 دولار بعد أن أظهرت بيانات التضخم الحكومية الألمانية أن ضغوط الأسعار هدأت في ديسمبر.

في غضون ذلك، ارتفع الين قليلا خلال اليوم إلى 130.21 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى خلال ستة أشهر عند 129.51 مقابل العملة الأميركية.