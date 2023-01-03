إنخفاض في اعداد مصابي كورونا في الهند

إنخفاض في اعداد مصابي كورونا في الهندأبلغت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء عن إصابة 172 حالة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، لتشهد الهند انخفاضًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعدما فرضت بعض الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي المرض في البلاد، وذلك وفقا للتايمز ناو.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، أن البلاد تشهد 172 حالة إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة في ولاية كيرالا، أما بالنسبة لـ العدد الإجمالي لـ الحالات النشطة في البلاد، فقد انخفض العدد إلى 2670 حالة، مع 36 حالة نشطة فقط، وتم الإبلاغ عن 207 حالات شفاء قد خرجوا من المستشفى خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع معدل الشفاء إلى 98.8%.

وأشار بيان وزارة الصحة الهندية، إلى أنه قد تم تطعيم 220.107.7192 شخصًا ضد فيروس كورونا، والذي دفع إلى انخفاض عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وفي الوقت الحالي تمثل نسبة الوفيات 1.19% فقط من نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

ويأتي هذا الانخفاض في نسبة الإصابات بالتزامن مع الوقت التي أصدرت فيه الهند إرشادات جديدة لـ فيروس كورونا، في وسط الارتفاع الكبير للحالات في الصين واليابان، والولايات المتحدة، حيث أنها ستقوم بعمل اختبارات عشوائية للوافدين من الخارج من بعض الرحلات الدولية مثل الصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، واليابان.

