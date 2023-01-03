نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة الدكتور ابراهيم شهابات خلال أدائه صلاة المغرب جماعة .. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 3 يناير 2023 05:57 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب :- توفي مساء اليوم السبت الدكتور ابراهيم شهابات خلال أدائه الصلاة في بلدة الصريح بإربد . وقد توفي الدكتور الشهابات في الركعة الثانية من صلاة المغرب أثناء أدائه الصلاة جماعة في المسجد . يذكر أن الدكتور المرحوم من أهل الصلاح والتقوى كما عرفه أهالي منطقته وكل من يعرفه في اربد وخارجها . رحم الله الدكتور ابراهيم شهابات وأسكنه فسيح جناته . شاهد :

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