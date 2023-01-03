عقد قران ولي العهد في الأول من حزيران القادم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 3 يناير 2023 04:59 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي.

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