واشنطن: نعارض اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأكد نايدس فى تصريحات له، أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أى إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن فى الأماكن المقدسة فى القدس.
وقال نحن "مهتمون بالحفاظ على الوضع الراهن وأى عمل يمنع ذلك غير مقبول.. أكدنا هذا بوضوح للحكومة الاسرائيلية".
وكان وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، قد اقتحم صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية.
وحسب وكالة أنباء فلسطين، بن جفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومى فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل فى ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.
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