بريطانيا: لن نخضع المسافرين الصينيين المصابين بـ كورونا لحجر صحى

وقال هاربر - ردا على سؤال بهذا الشأن حسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية - "لا، لأن ما نقوم به هو أننا نجمع هذه المعلومات لأغراض المراقبة"، لافتا إلى أن واحدا من كل 45 شخصا فى المملكة المتحدة مصاب بكوفيد-19 حاليا.
وأضاف وزير النقل البريطانى "نحن نتعامل مع كوفيد الآن من خلال التأكد من حصولنا على مستويات عالية جدا من التطعيم"، مطالبا الفئات العمرية الأكبر سنا بتلقى الجرعة التعزيزية الرابعة خلال الشتاء الجارى.
ولفت إلى أن سياسة الوافدين من الصين تتعلق فى المقام الأول بجمع المعلومات "التى لا تشاركها الحكومة الصينية مع المجتمع الدولى".
ومن المقرر أن تبدأ وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة أيضا عملية المراقبة اعتبارا من الأسبوع المقبل، إذ سيتم اختبار عينة من الركاب الذين يصلون إلى إنجلترا من الصين للكشف عن الفيروس عند وصولهم.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الصين تشهد حاليا استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بعد قرار مفاجئ من الحكومة الصينية بإنهاء معظم قيودها للسيطرة على تفشى الوباء.
وذكرت الحكومة البريطانية أن شركات الطيران ستكون مطالبة بالتحقق من أن الركاب من الصين لديهم اختبار كوفيد سلبى قبل المغادرة مع مطالبة المسافرين بإظهار دليل على نتيجتهم السلبية.
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