رئيس وزراء إسرائيل السابق: اقتحام الأقصى «انعدام للمسؤولية»

جدة - نرمين السيد - استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق يائير لابيد، اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن جفير، للمسجد الأقصى، معتبرا مثل هذا التصرف انعكاسا لحالة من انعدام المسؤولية السياسية.





وكتب لابيد على حسابه بموقع "تويتر"، أن تدخل إسرائيل فى "شجار" مع نصف العالم، فقط حتى يقضى وزير الأمن القومى إيتمار بن جفير 13 دقيقة فى باحات المسجد الأقصى، هو "عدم مسؤولية سياسية، ويعكس ضعف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه وزرائه. وخلف اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى غضبا فلسطينيا، وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق. وقال لابيد فى تغريدة على حسابه فى "تويتر": "لا تقبل دولة إسرائيل إملاءات من أحد فيما يتعلق بأمنها".

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