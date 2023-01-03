روسيا: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضدنا بسبب ضغوط أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضح رودينكو - أن "الولايات المتحدة تسعى لإنهاء العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الجنوبية، ولهذا السبب تعمدت الضغط على سول لتنضم للعقوبات الغربية ضد موسكو".
وأضاف أن "موسكو ترى وتقدر مساعى كوريا الجنوبية فى الحفاظ على علاقات عملية متوازنة مع روسيا، وسعيها لإيجاد بدائل لتقليل الأضرار الناجمة عن القيود الغربية على مجالات التعاون الثنائى بين البلدين، لمنع انهيار العلاقات بشكل كامل".
وأكد رودينكو أنه "على الرغم من الوضع الدولى المعقد، والمتغيرات السريعة فى السياسات الدولية، إلا أن روسيا مهتمة بتطوير علاقات مستقرة، مع الكوريتين الشمالية والجنوبية، وتحقيق المصالح المتبادلة".
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