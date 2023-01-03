القاهرة الإخبارية: الإمارات تدعو السلطات الإسرائيلية لخفض التصعيد

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة الإماراتية، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يجب دعم جهود عملية السلام. وكان وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى إيتمار بن جفير، قد اقتحم اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ويأتى الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التى أفادت بأن بن جفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التى جمعته، مساء الإثنين، برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

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