مقتل شخصين فى انفجار شمالى بغداد

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر - لم تسمه ـ القول: إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل إحدى السيارات الحكومية انفجرت فى قضاء الطارمية الواقع شمال العاصمة بغداد، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "الانفجار أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة، ومدنى، فيما أصيب ضابط آخر بجروح متفاوتة".
يأتى هذا الانفجار فى الوقت الذى أفاد فيه مصدر أمنى عراقى بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وعناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى قضاء الطارمية شمالى العاصمة بغداد.
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