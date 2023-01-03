العالم اليوم - تركيا.. 1.7 مليار دولار صادرات "البندق" في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 03:16 مساءً - بلغت عائدات تركيا من تصدير البندق 1.7 مليار دولار خلال العام المنصرم 2022، بحسب بيان اتحاد مصدري البندق في منطقة البحر الأسود، الثلاثاء.

وذكر البيان أن تركيا صدرت خلال العام الماضي، 312 ألف و564 طنا من البندق، وذلك إلى حوالي 127 دولة.

وأشار إلى أن الكمية المصدرة في 2022، زادت عن الكمية المصدرة في 2021 بنسبة 9.24 بالمئة.

يذكر أن إجمالي صادرات تركيا خلال العام 2022 بلغت 254.2 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 12.9 بالمئة مقارنة بصادرات 2021.

وتعمل تركيا على تعزيز الصادرات من أجل الحد من عجز ميزانها التجاري، لكن أسعار الطاقة المرتفعة حالت دون ذلك.

وارتفع العجز التجاري في تركيا بنسبة 138.4 بالمئة عن العام السابق إلى 110.19 مليار دولار في 2022 بعد أن قفزت الواردات 34.3 بالمئة إلى 364.4 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة.