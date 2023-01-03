العالم اليوم - روسيا تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات "هيمارس"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 03:16 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحييد ما مجموعه 400 جندي أوكراني على جبهات القتال المختلفة، بالإضافة إلى تدمير 4 راجمات صواريخ أميركية من طراز "هيمارس" في دونيتسك.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الروسية هذا بعد يوم على إعلان مقتل 63 جنديا روسيا جراء قصف أوكراني بواسطة صواريخ هيمارس على منشأة في دونيتسك، كان جنود روس يتمركزون بها، في واحد من أكثر الهجمات دموية على القوات الروسية منذ بدء الحرب.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد قضت القوات الروسية على أكثر من 40 من العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك، كما تم تدمير مجموعتي تخريب واستطلاع تابعتين للقوات الأوكرانية في مناطق بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركيف.

في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة 4 مفارز هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في دونيتسك.

ووفقا للبيان، فقد بلغت خسائر الأوكرانيين أكثر من 120 قتيلا وجريحا، و4 مركبات قتالية مدرعة و3 شاحنات بيك أب وسيارتين.

وعلى محور دونيتسك، قتل نحو 90 جنديا أوكرانيا في الاشتباكات في مناطق كراسنوي وبيتريفسكوي ونيفلسكوي وغورغيفكا وبوبيدا في دونيتسك، كما تم تدمير دبابتين و5 مركبات قتالية مدرعة و7 مركبات عسكرية خاصة.

وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين و3 شاحنات صغيرة من خلال قصف مدفعي على وحدات أوكرانية في مناطق بريتشيتوفكا و زولوتايا نيفا، ونوفودونيتسكويه في دونيتسك.

وأضاف البيان أنه تم كذلك "تحييد أكثر من 130 مرتزقًا أجنبيًا بضربات عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية على نقاط انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي في مناطق مستعمرات ماسلياكوفكا ومدينة كراماتورسك في دونيتسك".

واستهدفت القوات الروسية 4 مستودعات لذخيرة المدفعية والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولييبول وشيرفونوي في منطقة زابوريجيا.

كما تم تدمير مستودع أسلحة وآليات عسكرية للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون.

نتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في دونيتسك، تم تدمير قاذفتي هيمارس؛ و4 قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز "أر إم 70 فامباير"؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ و6 مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.

وفي مدينة كراماتورسك، تم نسف مواقع وتدمير راجمتي "هيمارس" كانتا تقصفان المدن في دونيتسك.