القاهرة الإخبارية: وصول أول ناقلة أمريكية للغاز الطبيعى المسال إلى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خلال الأيام الماضية، فى صدارة مصدرى الغاز، ومورد رئيسى للوقود بحسب وكالة "بلومبرج" التى أشارت إلى أن أزمة الطاقة العالمية وإنهاء اعتماد أوروبا على خطوط الأنابيب الروسية بسبب الحرب فى أوكرانيا، أدى إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعى المسال الأمريكى.

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