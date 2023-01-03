القاهرة الإخبارية.. الرئيس التونسى: نتصدى لكل من يسعى لضرب السلم الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وقال سعيد، خلال اجتماعه، بقصر قرطاج، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، إن أجهزة الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل من يحاول المساس بها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار الرئيس التونسى، إلى حرص الدولة على تطبيق القانون، والحفاظ على المؤسسات، وعلى حق المواطنين فى الأمن والعيش الكريم، بقدر مماثل لحصرها على الحقوق والحريات.

وتناول اللقاء بين سعيد وبودن، الوضع العام فى البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، واختفاء بعض المواد من الأسواق، بحسب القناة الإخبارية.