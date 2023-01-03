جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، إن "فرض قيود على المسافرين من أراضينا أمر غير مقبول"، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردا على قيود السفر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت عدة دول آخرها فرنسا وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا والمغرب، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، فرض قيود صارمة على القادمين من الصين، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا فى البلاد. ومن جانبه دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة"، بنهجها لمكافحة الجائحة، فى أول تصريحات يدلى بها بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19)، منذ أن غيرت حكومته سياستها قبل ثلاثة أسابيع، وخففت من إجراءاتها الصارمة التى شملت الاختبارات الجماعية والإغلاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية.. الصين: سنتخذ إجراءات ردا على قيود السفر من أراضينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.