مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف كواليس اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أقدم وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن جفير على اقتحام المسجد الأقصى، فى خطوة لاقت استهجانًا واسعًا من الجانب الفلسطينى، الذى أعلن على لسان وزارة الخارجية تنديده بالاقتحام.





وقالت ولاء السلامين، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن الخارجية الفلسطينية حمّلت مسؤولية الاقتحام لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذى لم يضع حدًا لـ"بن جفير" بمنعه من اقتحام المسجد الأقصى، كما وصفت الرئاسة الفلسطينية هذا التصرف بتحدى للأمة العربية.

وأشارت إلى الانتقادات التى وجهها روحى فتوح، رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، والتى أكد خلالها أن اقتحام الأقصى سيكون له تبعات كبيرة على مستوى المنطقة.

وذكرت "السلامين" أن "بن جفير" يسعى من وراء هذا الاقتحام لأن يبعث رسائل للداخل الإسرائيلى، مفادها أن أحدًا لن يتمكن من إيقاف المستوطنين.

وأشارت إلى تصريحات "نتنياهو" التى زعم فيها أنه كان رافضًا لاقتحام "بن جفير" المسجد الأقصى، وحذّره من تبعات هذه التصرفات، وخوفه من التصعيد المحتمل فى أعقاب هذا التصرف، والذى قد يؤدى إلى مواجهة عسكرية مع حركة "حماس" فى وقت لا تبدو إسرائيل فيه مستعدة للحرب.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية نددت باقتحام وزير الأمن الإسرائيلى باحات المسجد الأقصى، ووصفته باستفزاز غير مسبوق، وأنه قد يكون بداية لمزيد من الاقتحامات.