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العالم اليوم - متى يمكنك أن ترى 4 "أقمار عملاقة" في عام 2023؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 02:18 مساءً - الناس هذا العام على موعد مع 4 أقمار عملاقة، أحدها "القمر الأزرق" (Blue Moon) ، الذي لا يتكرر كل عام.

ما هو القمر العملاق؟

  • القمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة.
  • عندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.
  • القمر العملاق هو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.
  • يجب أن يقترب القمر من 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق.
  • وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا.

 4 أقمار عملاقة

سيكون العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، وذلك في التواريخ التالية:

  • 3 يوليو: باك مون
  • 1 أغسطس: ستورغيون مون
  • 30 أغسطس: بلو مون
  • 29 سبتمبر: هارفست مون

القمر الأزرق

يصادف أن يكون القمر العملاق يوم 30 أغسطس هو القمر الأزرق، وهو أمر نادر الحدوث.

  • يحدث عندما تحصل على اكتمال القمر الثاني في شهر تقويمي.
  • القمر لا علاقة له باللون الأزرق (كما هو الحال مع الاسم)، لكنه مثير.
  • يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات.
  • في حالات نادرة، يمكن أن يتكرر القمر الأرق مرتين في السنة الواحدة، مثل عامي 2018 و2037.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر متى يمكنك أن ترى 4 "أقمار عملاقة" في عام 2023؟ .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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