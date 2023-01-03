العالم اليوم - متى يمكنك أن ترى 4 "أقمار عملاقة" في عام 2023؟

انتم الان تتابعون خبر متى يمكنك أن ترى 4 "أقمار عملاقة" في عام 2023؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 يناير 2023 02:18 مساءً - الناس هذا العام على موعد مع 4 أقمار عملاقة، أحدها "القمر الأزرق" (Blue Moon) ، الذي لا يتكرر كل عام.

ما هو القمر العملاق؟

القمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة .

عندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به .

القمر العملاق هو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري .

يجب أن يقترب القمر من 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق .

وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا .

4 أقمار عملاقة

سيكون العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، وذلك في التواريخ التالية:

3 يوليو: باك مون

1 أغسطس: ستورغيون مون

30 أغسطس: بلو مون

29 سبتمبر: هارفست مون

القمر الأزرق

يصادف أن يكون القمر العملاق يوم 30 أغسطس هو القمر الأزرق، وهو أمر نادر الحدوث.