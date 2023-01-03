أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 79 مرة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون أوكرانيون، أن القوات الروسية قصفت أراضى منطقة خيرسون 79 مرة خلال اليوم الماضى، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، فى حين لقى شخص حتفة وأُصيب آخر جراء قصف روسى على دونيتسك.





وقال ياروسلاف يانوشيفيتش رئيس الإدارة العسكرية فى خيرسون، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت أراضى منطقة خيرسون 79 مرة خلال اليوم الماضى. حيث قصفت التجمعات السكنية السلمية فى المنطقة بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لدونيتسك، بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، صباح اليوم الثلاثاء، أن شخصًا لقى حتفة بينما أُصيب آخر جراء قصف روسى على الإقليم الليلة الماضية.. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قبل ساعات، أن القوات الروسية شنت على مدار يوم أمس ستة، هجمات صاروخية و52 ضربة جوية ونحو 77 هجومًا بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS وغارات عديدة استهدفت البنية التحتية المدنية.