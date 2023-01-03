الأردن يدين اقتحام وزير أمن الاحتلال للأقصى: خطوة استفزازية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، إقدام وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، وتحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.





وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى - فى بيان اليوم الثلاثاء - إن قيام أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولى، وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضى الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على المجتمع الدولى العمل على وقفه فوراً.

وشدد على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون الحرم القدسى الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

وأشار الناطق إلى أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذى يقوض كل الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم العنف الذى يهدد الأمن والسلم.

وطالب، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفورى عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم وفرض التقسيم الزمانى والمكانى، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.