القاهرة الإخبارية.. الرئاسة الفلسطينية: القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه

جدة - نرمين السيد - وأضافت الرئاسة الفلسطينية، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه، داعية واشنطن للتحرك لوقف التصعيد.

وكان اليمينى إيتمار بن غفير، قد اقتحم - فى وقت سابق اليوم - باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى، المسجد الأقصى المبارك، تحدٍ للشعب الفلسطينى، والأمة العربية والمجتمع الدولى، محذرا من أن استمرار هذه الاستفزازات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية سيؤدى إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.