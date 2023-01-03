أبو ردينة: اقتحام وزير أمن الاحتلال للأقصى تحد لشعبنا والأمة العربية

جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، تحدٍ للشعب الفلسطينى، والأمة العربية والمجتمع الدولى، محذرا من أن استمرار هذه الاستفزازات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية سيؤدى إلى مزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع.





وحمل الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية عن أية نتائج أو تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدساته، مشددا على أن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتغيير الواقع التاريخى والقانونى القائم فى الأقصى، عبر تكريس تقسيمه الزمانى على طريق تقسيمه مكانيا، مرفوضة ومصيرها إلى الفشل، مؤكدا أن القدس الشريف والمقدسات، خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ودعا الناطق الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها وإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها واقتحامات المسجد الأقصى قبل فوات الأوان، مؤكدا ان اقتحامات الأقصى تحولت من اقتحامات مستوطنين إلى اقتحامات إسرائيلية حكومية، وهى مرفوضة ومدانة.

وكان اليمينى إيتمار بن غفير، قد اقتحم - فى وقت سابق اليوم - باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.