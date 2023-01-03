القوات الأوكرانية تشن 18 غارة على مواقع روسية

جدة - نرمين السيد - أعلن سلاح الجو الأوكرانى اليوم الثلاثاء، شن 18 غارة على مواقع وأنظمة دفاعية مضادة للطائرات تابعة للقوات الروسية، كما صدت قوات الدفاع هجمات معادية بالقرب من 13 مستوطنة فى دونباس خلال اليوم الماضى.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة "يواصل الروس شن عدوان مسلح واسع النطاق ضد أوكرانيا فى انتهاك لقواعد القانون الإنسانى الدولى وقوانين الحرب وأعرافها". وشنت القوات الروسية، 6 هجمات صاروخية، و52 ضربة جوية، و77 هجوماً من طراز ميلرز خلال اليوم الماضى حيث استهدفت البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار الـ 27 التى تم إطلاقها من طراز شاهد -136. وقال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن "نجاحهم أثبت فشل تكتيك روسيا فى الأشهر الأخيرة ولاسيما بعدما عززت كييف دفاعاتها الجوية".

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