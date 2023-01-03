وأضاف التقرير أن ترامب دفع 750 دولارا فقط بين 2016 و2017، كما دفع مليون دولار فى عامى 2018 و2019، ولم يدفع شيئا فى 2020، لافتًا التقرير إلى أنه إزدادت خسائره فى 2020، كما أنه منى بخسائر كبيرة بين 2015 و2020.
وأشار التقرير إلى أنه ارتفعت عائداته بشكل كبير خلال 2018 و2019، كما أنه حقق مكاسب كبيرة بلغت 22 مليار دولار فى 2018، كما كسب 9 مليارات فى 2019، كما خسر 65 مليون دولار خلال الحملة الانتخابية، كما خسر 13 مليون دولار خلال السنة الأولى فى المنصب، وفى 2020 قدرت أرباحه بنحو خمسة مليارات دولار.
وفى وقت سابق، قال نبيل ميخائل، أستاذ العلوم السياسية بجورج واشنطن، إن الأوساط السياسية الأمريكية تشهد حالة من الجدل حول الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، التى كُشف عن بعض تفاصيلها على مدى الأيام القليلة الماضية، وأظهرت دفع ترامب 750 دولارًا فقط من ضرائب الدخل بالولايات المتحدة، بسبب الخسائر الكبيرة التى زعم وجودها فى السنوات السابقة.
وأضاف نبيل ميخائيل، خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الأمريكى قد لا يولى اهتمامًا كبيرًا للأرقام الواردة فى الإقرارات الضريبية المكشوف عنها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ترامب قد يلجأ إلى الاستعانة بالمحامين، الذين سيسعون بدورهم لإنهاء القضية بدفع غرامة، فقضية ضرائب ترامب ليست الأولى من نوعها فى التاريخ الأمريكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية» ترصد ضرائب سددها ترامب وأرباح حققها خلال فترة ولايته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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